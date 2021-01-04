دينا الشربيني تحاول تخطي ازمة انفصالها عن عمرو دياب بمساعدة صديقاتها ..بالفيديو

دينا الشربيني تحاول تخطي ازمة انفصالها عن عمرو دياب بمساعدة صديقاتها، فالنجمة المصرية دينا الشربيني التي تجاهلت في الأسابيع الماضية الأخبار المتداولة عن انفصالها عن الهضبة عمرو دياب، بدأت بالخروج الى الأضواء مع بداية العام الجديد وأطلت في أحدث ظهور لها في احتفالات راس السنة، وظهرت في فيديو متداول لها خلال الساعات الماضية وهي تكسر الصحون في أحد المطاعم الأمر الذي فسره الجمهور بأنها محاولة منها تدريجيا للخروج من محنة انفصالها.

دينا الشربيني تحطم الأطباق مع سلمى ابو ضيف

تداولت حسابات السوشيال ميديا بشكل واسع خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة دينا الشربيني بصحبة صديقتها الفنانة سلمى ابو ضيف وهما تحطمان الأطباق الزجاجية في تحدي "تكسير الصحون" أثناء تواجدهما في مطعم شهير بدبي، وهي العادة المتداولة بهذا المطعم في تحطيم الصحون والتحدي بين ضيوفه بشكل مرح.

وبدا من خلال تصرف دينا الشربيني بأنها تحاول الترفيه عن نفسها مع أصدقائها والخروج من حالتها النفسية بعد ازمة انفصالها عن النجم عمرو دياب، خاصة بعدما قضى الأخير سهرة رأس السنة بدون صحبتها، وبينما تواجدت مع عمرو دياب عائلته زوجته السابقة زينة عاشور وأولادهما في السهرة وفق الصور المتداولة.

من جهتها، أمضت دينا الشربيني سهرة ليلة راس السنة في دبي لكن برفقة صديقاتها وبينهن سلمى ابو ضيف التي بدا بأنها صديقتها المقربة التي تدعمها بهذه الفترة، ويعتبر هذا الظهور الأول العلني لدينا على الأضواء والاعلام بعد اختفائها لفترة منذ تداول اخبار عن نشوب خلافات بينها وبين عمرو دياب.

دينا الشربيني تخرج من عزلتها على السوشيال ميديا

وايضا خرجت دينا الشربيني من عزلتها على السوشيال ميديا قبل يومين بعدما نعت الكاتب والسيناريست وحيد حامد بعد وفاته عن عمر يناهز 77 عاماً بعد أزمة صحية تعرض لها منذ أيام، كاشفة بأن الراحل كان أحد المساندين لها في جميع أزماتها.

دينا الشربيني كشفت في تدوينتها عن طبيعة علاقتها بالكاتب الراحل، خلال منشورها، وقالت: "وجعت قلبي، فراقك صعب عليا أوي أوي بحبك يا أستاذي العظيم يا أطيب قلب".

وتحدثت دينا الشربيني عن تفاصيل اللحظات التي جمعتها بوحيد حامد مؤكدة أنه ساندها في كثير من اللحظات الصعبة التي تعرضت لها، وتابعت:"يمكن ماحدش يعرف إنه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت أقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى أب ورجل عظيم، وقفت جنبي فى كل المحن، أكيد أكيد انت دلوقتى فى مكان أحسن بكتير هتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي وفى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة وبشخصيتك الأعظم.. وداعا حتى نلتقى يا حب".