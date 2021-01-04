النجوم يرثون الموسيقار الياس الرحباني بكلمات وداعية مؤثرة :"ستبقى أعمالك خالدة "

وفاة الياس الرحباني أحد عمالقة الفن في لبنان والوطن العربي أحزن الجمهور والوسط الفني بعد مسيرة عطاء طويلة أسس فيها لمدرسة فنية بنهج مختلف ومعطاء، ورثاه النجوم في الوطن العربي بكلمات وداعية مؤثرة عبر حساباتهم على السوشيال ميديا نرصد لكم أبرز تغريداتهم.

نجوم لبنان يودعون الياس الرحباني

الفنانة كارول سماحة كانت من أولى المعزين بالراحل الذي تجمعها بعائلته علاقة صداقة قوية، فنعته على تويتر، قائلة: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني.. وداعاً إلياس الرحباني.. شكراً لعطائك ولوفائك لوطننا لبنان.. أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان.. أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان."

الفنانة نانسي عجرم وصفت وقع رحيل الياس الرحباني باليوم الحزين على لبنان وكتبت عبر حسابها على تويتر: "يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان.. الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. إلياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير.. أحر التعازي للعائلة الكريمة.. الله يرحم عاصي ومنصور وإلياس الرحباني."

الفنانة نجوى كرم قدمت التعازي بالرحال عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: "تعازينا الحارة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير إلياس الرحباني.. وفاتك خسارة كبيرة إلنا وللبنان.. الله يرحمك وانشالله تكون نفسك بالسما."

الفنانة هيفاء وهبي اعربت عن حزنها العميق بوفاة الياس الرحباني قائلة :"قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك، الفن اللبناني رح يشتقلك الموسيقار ..الله يرحمك وتكون نفسك بالسم".

الفنان راغب علامة رثا الراحل بعبارات مبكية ووصفه بأنه بمثابة أحد أعمدة قلعة بعلبك قائلا: "يا ضيعانك يا صديقي يا إلياس الرحباني.. الرحمة لروحك الحلوة.. برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح، وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عامود من عواميد بعلبك، وراحت الروح الحلوة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة.. إلى جنة الخلد."

الفنان رامي عياش غرد قائلاً: "بكامل الأسى والحزن تلقيت خبر وفاة الكبير إلياس الرحباني.. ألف رحمة عليه.. خسارة كبيرة.. صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن."

الفنانة إليسا وصفت الراحل بأنه موهبة لن يتكرر وغردت على تويتر قائلة : "لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة"، فأعادت أصالة نشر التغريدة وعلقت، "الله يرحمه ويغفر له وبعوّض لبنان كلّ هالحزن الّلي مرق برحيل كبار ووجع أهل .. فنّان كبير وطيّب وحنون كان على الكلّ الله يرحمه الياس الرحباني".

نجوم مصر والخليج وسوريا يرثون الياس الرحباني

نجوم الخليج والعالم العربي نعوا ايضا الراحل الموسيقار الياس الرحباني فكتب جورج وسوف عبر تويتر :"بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الاول من عائلة الابداع. مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين الى روزنامة احزاننا. اتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز. ..الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون"

النجم حسين الجسمي ودع الراحل قائلاً :"وداعاً يا صديقي ، الله يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك وأحبابك

الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني نعت الياس الرحباني وغردت :" فقد لبنان اليوم واحد من كباره رحم الله الموسيقار الأستاذ #الياس_الرحباني ، عزائي لغسان ولكل عائلته الكريمه ربنا يصبركم على فراقه".

الفنانة لطيفة نشرت عددا من الصور التي تجمعها بالرحباني ووصفت الراحل بأنه مدرسة معطاءة بالفن وكتبت في رثائه : "كنت وستظل مدرسة مختلفة معطاءة.. لم يكن هنالك أطيب منك ولا أكثر منك موهبة.. كم تشرفت بأني كنت اعرف فنانا وإنسانا ومبدعا متميزا سابقا عصره مثلك إلياس الرحباني الله يرحمك أعزي أخويا غسان وكل أهلك وكل عائلتك الكبيرة كل الوطن العربي وكل فناني العالم لأنك كنت فنان عالمي".

وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني

وتوفي الموسيقار اللبناني ​إلياس الرحباني​ اليوم عن عمر ناهز الـ83 عاماً وذكرت المعلومات بأن وفاته ناتجة عن تداعيات اصابته بفيروس كورونا حيث لم يكن يعاني سابقا أي أمراض.

الياس الرحباني يعتبر واحدا من عمالقة وأعمدة الفن في لبنان الى جانب أخويه ​عاصي ومنصور الرحباني​ الذين كان لهم بصمة بارزة في عالم الأغنية اللبنانية والمسرح.

الياس الرحباني من أشهر وأهم الموسيقيين في لبنان والعالم العربي، فهو متعدد المواهب من عزف الموسيقى الى التلحين والتوزيع و كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

ولد الياس الرحباني في مدينة إنطلياس في جبل لبنان، متزوج من السيدة نينا خليل وله منها ولدان الفنان غسان الرحباني وجاد الرحباني المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي.

الياس الرحباني كتب مجموعة من الأغاني لعدد كبير من الفنانين المخضرمين اللبنانيين وقدم لهم أجمل الألحان الغنائية، أبرزهم فيروز، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم العشرات.