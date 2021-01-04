وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني عن عمر 83 عاماً

وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني ظهر اليوم عن عمر 83 عاماً خبر صدم كل محبيه والوسط الفني بعد فاجعة الأحزان التي لاحقت الوسط الفني مع بداية الأسبوع الأول من عام 2021. وأكد خبر وفاة الفنان القدير الياس الرحباني العديد من زملائه والفنانين وأبرزهم كارول سماحة حيث عبروا عن صدمتهم وألمهم الكبير برحيل أحد أعمدة الفن في لبنان.

وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني

توفي الموسيقار اللبناني ​إلياس الرحباني​ اليوم عن عمر ناهز الـ83 عاماً وذكرت المعلومات الأولية بأن وفاته ناتجة عن تداعيات اصابته بفيروس كورونا حيث لم يكن يعاني سابقا أي أمراض.

الياس الرحباني يعتبر واحدا من عمالقة وأعمدة الفن في لبنان الى جانب أخويه ​عاصي ومنصور الرحباني​ الذين كان لهم بصمة بارزة في عالم الأغنية اللبنانية والمسرح.

كانت بداية ألحانه مع "موزاييك الشرق" عام 1972، ثم انطلق بتلحين أشهر الاغاني وبينها "يللي مش عارف إسمك" لسمير حنا و"أوضة منسية" للسيدة ​فيروز​ و"شفتو بالقناطر" لصباح و"قتلوني عيونا السود" و"يا قمر الدار" ل​وديع الصافي​، و"لا تهزي كبوش التوتي" ل​ملحم بركات​ و"عم بحلمك يا حلم يا لبنان" ل​ماجدة الرومي​.

ومن الحانه ايضا "طير الوروار" و"كان عنا طاحون" لفيروز، أغنية الديو "يا بو مرعي" لوديع الصافي و​جورجيت صايغ​، و"10 11 12" لملحم بركات.

معلومات عن الياس الرحباني

الياس الرحباني من أشهر وأهم الموسيقيين في لبنان والعالم العربي، فهو متعدد المواهب من عزف الموسيقى الى التلحين والتوزيع و كتابة الأغاني، وقيادة الأوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، كما ألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل" وغيرها.

الياس الرحباني ولد في مدينة إنطلياس في جبل لبنان، متزوج من السيدة نينا خليل وله منها ولدان الفنان غسان الرحباني وجاد الرحباني المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي.

الياس الرحباني كتب مجموعة من الأغاني لعدد كبير من الفنانين المخضرمين اللبنانيين وقدم لهم أجمل الألحان الغنائية، أبرزهم فيروز، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم العشرات.