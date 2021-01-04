منذر السعيدي فـي «قائمة العشرين» لمسابقة تأليف النص المسرحي للطفل

عن نصه «ساحرة الموسوعة» الشارقة ــ العمانية: وصل النص المسرحي “ساحرة الموسوعة” للكاتب العماني منذر بن خالد السعيدي، إلى قائمة العشرين لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال (6-18 عاماً) التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح.ووفقاً لبيان صحفي للهيئة، وصل إلى القائمة إلى جانب السعيدي كلٌّ من: نجم الدين حاج بكري، غمار محيي الدين محمود، مهند ثابت العاقوص، حيدر محمد هوري، رامة محمد عيان، مصطفى محمد عبد الفتاح، عيسى خليل الصيادي، دلال راشد الأحمد (سوريا)، محمد درويش حنفي درويش، خالد سيد حسونة عبد المجيد، أحمد محمد طوسون عبد العزيز، ماهر مهران أبو زيد، محمد عبد الفتاح كسبر، مصطفى محمد رشدي أحمد (مصر)، محمد العمراني، عبد السميع بنصابر، يوسف الشاطر (المغرب)، ليث فائز

محسن جيجو (العراق)، أبو بكر حمادي (الجزائر)، حصة خالد بدر فرحان (الكويت)، ومعتز سعد بن حميد (ليبيا).

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