فيلم ( النيروز ) يحصل على أفضل وثائقي في مهرجان الأفلام في إيران

طهران ـ العمانية :

حصل الفيلم الوثائقي القصير النيروز العماني على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في المهرجان الدولي لحركة السينما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمخرج حسين البلوشي .

ويتحدث فلم النيروز عن مناطحة الثيران التي تشتهر بها ولايات شمال و جنوب الباطنه حيث تم تقديم الفلم بأسلوب سينمائي حاملا العديد من التساؤلات حول مصدر هذه العادة و هل ستستمر للأجيال القادمة ؟، وكان فيلم النيروز قد حصد مؤخرا جائزة التميز في اليابان إضافة إلى حصوله على الجائزة البرونزية بمهرجان مسقط الدولي العاشر و جائزة الجمهور في مهرجان زاجورة الدولي بالمملكة المغربية.

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