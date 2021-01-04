محمد المحروقي يحاضر حول الصورة الحسية عند ابن المعتز

مسقط ـ (الوطن) :

تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في الثامنة من مساء اليوم عبر قناتها الرسمية في منصة زوم، بالإضافة إلى حساباتها في يوتيوب وفيسبوك وتويتر، محاضرة أدبية بعنوان “الصورة الشعرية الحسية عند الشاعر العباسي ابن المعتز” يقدمها الدكتور محمد بن ناصر المحروقي. المحاضرة التي سيديرها الشاعر أحمد بن هلال العبري، ستتناول مجموعة من المحاور بما في ذلك تحديد مصطلح الصورة الحسية وأبرز أنماط هذه الصورة الحسية، بالإضافة إلى ملامح تشظي الصورة عن ابن المعتز.

يعرف عبد الله بن المعتز، كونه أحد خلفاء الدولة العباسية، ويكنى بأبي العباس، ولد عام (247 هـ، 861م)، في بغداد، وكان أديبا وشاعرا وناقدا، حيث آلت الخلافة العباسية إليه، ولقب بالمرتضى بالله، ولم يلبث يوما واحدا حتى هجم عليه حرّاس المقتدر بالله وقتلوه في عام (296 هـ،909م)، وأخذ الخلافة من بعده المقتدر بالله. ولقد رثاه الكثير من شعراء العرب في ذلك الوقت، كما أنه مؤسس علم البديع. ومن مؤلفاته طبقات الشعراء، والبديع، وفصول التماثيل. وتشير المصادر الأدبية إلى أن ابن المعتز اشتهر بأنه كان أديبًا وشاعرًا وناقدًا، واسع الثقافة بصيرا بماهية الألحان، كما كان إخباريًا وأخذ ابن المعتز الأدب عن أساتذته في ذلك العهد أمثال أبي العباس المبرد وأبي العباس ثعلب وهما أشهر علمين من أعلام تلك المرحلة، كما اختص به محمد بن هبيرة الأسدي المعروف بصعوداء وعمل له رسالة فيما أنكرته العرب على أبي عبيد القاسم بن سلام.

تأتي هذه المحاضرة ضمن الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الجمعية ممثلة في لجنة الشعر والسرد لإثراء الساحة الثقافية العمانية، وإيجاد حراك أدبي فكري متنوع.