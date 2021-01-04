سعيد الهاشمي وحمود الغيلاني يحاضران عن القلاع والآثار في محافظة جنوب الشرقية

في ندوة تاريخية أقامتها (الكتاب والأدباء)

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية ندوة تاريخية بعنوان القلاع والآثار في محافظة جنوب الشرقية عبر برنامجي (زوم ويوتيوب) تحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي رئيس جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون والباحث حمود بن حمد الغيلاني عضو جمعية التاريخ والآثار وأدارها الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي رئيس لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وعضو جمعية التاريخ والآثار.

وقد قدم الأستاذ الدكتور سعيد الهاشمي الورقة الأولى والتي تناولت عددا من المحاور، تطرق المحور الأول للقلاع والحصون والمساجد والأسواق في الولايات الخمس بالمحافظة فيما تحدث المحور الثاني عن الأبراج والبوابات والأسوار وغيرها من التحصينات الاستراتيجية لحماية المدينة أو القرية أو الميناء من الغزو الخارجي أو الداخلي للولايات، وتطرق المحور الثالث إلى الآثار التي تحت الأرض والتي اكتشفت بالمحافظة خلال الخمسين سنة الماضية بالإضافة إلى المقابر الكائنة على سطح الأرض مثل مقابر قلهات ومقابر رأس الحد ومقابر كبيكب بنيابة طيوي وغيرها لتنتهي الورقة إلى النتائج والتوصيات للكشف عما يوجد من ذخائر الحضارة للإنسان العماني والتي تتمثل في التراث الثقافي المتميز.

وقدم الباحث حمود بن حمد الغيلاني الورقة الثانية للتعريف بالمواقع الأثرية في محافظة جنوب الشرقية والعمل على إبرازها للباحثين والمهتمين بعلم الآثار والسياح للوقوف على البُعد الحضاري والتاريخي لهذا الجزء من سلطنة عمان والتعريف بالأنشطة الاقتصادية التي مارسها أبناء محافظة جنوب الشرقية واتخذ الباحث المنهج التاريخي الميداني في معالجته لتحقيق أهدافه.

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