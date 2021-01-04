حسام سالم وقراءة في مذكرات ملك الترسو فريد شوقي

تخيل لما تلاقي وحش الشاشة كاتب الكلام ده بنفسه على ضهر كتاب المفروض أنه نوع من المذكرات طبعا ساعتها .. هتفرك ايديك .. وتبص يمين وشمال وتجهز نفسك ل وليمة دسمة أو زي ما بيقول عليها عمر طاهر " نميمة بإذن صاحبها " وتبدأ تقفل الموبايل ، وتفصل الكهربا عن جرس الباب واحتمال - لو ربنا وفقك - تبعت مراتك وعيالك عند حماتك وتدخل ع الكتاب دخلة +39 باعتبار انك اخيرا هتعرف سبب الخلاف بين يوسف وهبي وزكي طليمات هند رستم وفاتن حمامة حقيقة الكلام بتاع الأخت اعتماد خورشيد اواخر الملكية وعصر ما بعد الثورة م الآخر كده ... كواليس الكواليس لكن .. وللأسف الشديد بتتفاجئ انك قدام حوار صحفي أو عشان أبقى أكثر دقة هي أجزاء من مجموعة حوارات اتجمعت ف كتاب مقالتش غير معلومات عامة حتى الأسرار اللي جت ف ثنايا الكتاب معتقدتش تهم حد على سبيل المثال ومن غير حرق حواديت أنور وجدي كان فني اكسسوار ف مسرح يوسف وهبي أ . عماد حمدي خريج تجارة وكان رئيس حسابات ف استوديو مصر المساحة المهمة ف الكتاب .. ويمكن الأكبر كانت مخصصة للسيدة / هدى سلطان واللي كان واضح أد إيه انها سببت له جرح فضل معاه لحد الآخر ف النهاية ورغم خيبة التوقعات لكن مش هنكر اني استمتعت بالقراية خصوصا اني قريت الكلام المكتوب بصوت فريد شوقي اللي هو كنت حاسس بعد كل كام جمله هلاقيه كاتب " هأو .. ألعب غيرها يا حدق " #ملك_الترسو

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