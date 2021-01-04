رزان مغربي تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

خضعت النجمة اللبنانية رزان مغربي لجلسة تصوير جديدة بفستان قصير من اللون الذهبي وحرصت على وضع بعض من المكياج الخفيف الذي زاد من جمالها مرتدية حذاء من اللون الأسود.

وقالت رزان مغربي إن جلسة التصوير تمت لصالح إحدى الشركات العالمية في اليوم الذي عرض فيلمها صابر وراضي بالسينمات، معربة عن سعادتها الشديدة بهذا التعاون مؤكدة أن تلك الشركة لها مكانة خاصة فى قلوب فئة كبيرة من الناس، متمنية أن يتكرر هذا التعاون مرة أخرى في وقت قريب.

وتحدثت رزان مغربي عن عرض فيلمها صابر وراضي بالسينمات منذ أيام قليلة، أن العمل حقق ردود فعل إيجابية بين الجمهور الذين أشادوا به بعد مشاهدتهم له خاصة في ظل الموجة الثانية من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتجسد رزان مغربي خلال أحداث العمل شخصية جاسمين تعمل سكرتيرة لدى الفنان محسن محيي الدين، الذي يجلس على كرسي متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضي والذي يجسده الفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.

وأضافت أن شخصيتها في العمل هي شخصية جادة للغاية وتسير على نظام مختلف عمن حولها، وتتغير هذه الشخصية بشكل كامل في أواخر أحداث العمل لدخول شخص ما لحياتها وهو ما يجعلها تتحول بشكل كامل.

جدير بالذكر صابر وراضى بطولة أحمد آدم، رزان مغربى، محسن محى الدين، سلوى عثمان، يوسف حسام، يسرا مسعودى، محمد مهران، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد.