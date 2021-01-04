وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة لـ متابعيها ونشرت صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلقت سيرين عبد النور قائلة " أجنحتك موجودة بالفعل ، كل ما عليك فعله هو الطيران ". اقرأ أيضا: و يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 ، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كل ما عليك فعله هو الطيران .. سيرين عبد النور توجه رسالة لـ متابعيها | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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