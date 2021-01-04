أمير طعيمة ينعى الموسيقار إلياس الرحباني

نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة عبر حسابه بإنستجرام وفاة الموسيقار الياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

ونشر امير طعيمة صورة للراحل وعلق قائلا: "ذكريات كتير قوي حلوة كنت فيها الأب و الأخ و الصديق، هتوحشني ضحكتك يا راجل يا طيب، الموسيقار الكبير #الياس_الرحباني في ذمة الله".

توفي الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من رحل للفنانة الكبيرة فيروز ، و قدم معها أعمالا خالدة كالتالي: "حنا السكران ، طير الوروار ، الأوضة المنسية ، قتلوني عيونا السود وبيني وبين ، جينا الدار".

وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني، طفرة في الأغنية اللبنانية الحديثة، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية.

ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني.

والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».