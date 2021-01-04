زى القمر.. إنجى المقدم تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة لها | شاهد

شاركت الفنانة إنجى المقدم جمهورها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

ربنا يحميك - زى القمر - مشاء الله

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.