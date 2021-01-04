فن ومشاهير

كارول سماحة ناعية إلياس الرحباني: رحلت أجمل حقبة موسيقية

0 نشر
0 تبليغ

نعت الفنانة كارول سماحه عبر حسابها بإنستجرام وفاة الموسيقار الياس الرحباني الذي وافته المنيه اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

ونشرت كارول سماحة صورة للراحل وعلقت قائلة: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا ⁧‫#الياس_الرحباني‬⁩ ‏شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا ⁧‫#لبنان‬⁩ ‏أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ‏أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان". 

وتوفي الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من رحل للفنانة الكبيرة فيروز ، و قدم معها أعمالا خالدة كالتالي: "حنا السكران ، طير الوروار ، الأوضة المنسية ، قتلوني عيونا السود وبيني وبين ، جينا الدار". 

وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة ، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية .

ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني.

والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارول سماحة ناعية إلياس الرحباني: رحلت أجمل حقبة موسيقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا