شاهد.. كوميكات سخرية "السوشيال ميديا" على مسلسل "هذا المساء" (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بمشهد جمه الفنانة أروى جودة والفنان إياد نصار، في مسلسل "هذا المساء" والذي تم عرضه عام 2017.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر كوميكس على مشهد جمع أروى جودة بهاني، وهو صديقها، داخل منزلها مما جعل إياد نصار يتشاجر معها وتعجب الجمهور من رد فعلها الذي يتنافى مع المجتمع الشرقي.

وكانت أبرز تعليقات الجمهور وسخريتهم من المشهد قائلين "ده هاني".

مسلسل "هذا المساء" بطولة إياد نصار، وأروي جودة، محمد فراج، دينا، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، حنان مطاوع، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.