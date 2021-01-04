فن ومشاهير

لهذا السبب.. الجمهور يسخر من أروى جودة وإياد نصار

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الجمهور يسخر من أروى جودة وإياد نصار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الفنانة أروى جودة والفنان إياد نصار، عقب انتشار مقطع فيديو لهم من مسلسل "هذا المساء".

وضم مقطع الفيديو مشهد من مسلسل "هذا المساء" جمع الفنانة أروى جودة بالفنان إياد نصار، أثناء تواجدها في المنزل مع أحد أصدقائها مما جعل "نصار" يتعجب من ذلك ولكنه تعجب أكثر من تفاجئها برد فعلها الذي آثار جدل الجمهور.

مسلسل "هذا المساء" بطولة إياد نصار، وأروي جودة، محمد فراج، دينا، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، حنان مطاوع، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا