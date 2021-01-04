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بعد سخرية الجمهور.. إياد نصار وأروى جودة سبب تريند "هذا المساء"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "هذا المساء" التريند، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو لأروى جودة والفنان إياد نصار من المسلسل آثار جدل الجمهور وذلك عقب عرضه بثلاث سنوات..

وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كوميكات سخرية لمشهد أروى جودة مع صديقها هاني وإياد نصار داخل منزلها في مسلسل "هذا المساء".

مسلسل "هذا المساء" بطولة إياد نصار، وأروي جودة، محمد فراج، دينا، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، حنان مطاوع، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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