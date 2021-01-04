نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. نانسي صلاح: "تفاجئت بانضمامي لبنت السلطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تزعم انضمام الفنانة نانسي صلاح لمسلسل "بنت السلطان" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وقالت نانسي صلاح في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنها تفاجئت بهذا الخبر، مُضيفة :"لسه محدش كلمني عن المسلسل، والخبر بالنسبالي متفاجئة بيه".

مسلسل "بنت السلطان" بطولة، باسم سمرة، أحمد مجدي، ندى موسى، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة نانسي صلاح في فيلم"ماما حامل"، وهو بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، محمد سلام، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.