(نثر) ترفد المكتبة العربية بأربعة إصدارات جديدة .. بينها كتاب “في مديح الحب” لجوخة الحارثية

مسقط ـ العمانية :

أصدرت دار نثر للنشر أربعة إصدارات جديدة في أجناس أدبية مختلفة من فنون النثر. ففي السرد نشرت كتاب “في مديح الحب” للروائية جوخة الحارثية، وهو كتاب في ثيمة الحب بوصفه الأثر الإنساني الذي خلّد علاقات دهرية بين البشر، وقد جاء الكتاب في 96 ورقة من القطع المتوسط، ومما جاء في كلمة الناشر نقرأ هنا” تجربة مغايرة عما كتب سابقا في ثيمة الحب، اهتماما أدبيًّا لافتا ومغريًا ومتقصيا في جوانب داخلية متوارية، وأخرى خارجيّة ظاهرة، تدخل هذه التجربة قارئها في متعة تعد بها نصوصها، بما تحمله من معانٍ إنسانية سامية”.

كما أصدرت الدار كتابا مهما في أدب اليوميات تحت عنوان “الأبدية في بكين” للكاتب الروائي والمترجم المغربي محمود عبدالغني، أستاذ الأدب بجامعة محمد الخامس بالرباط، وهو عبارة عن يوميات تأمّلية في الإنسان والمكان، كتب حولها الناقد المغربي عبد القادر الشاوي كلمة غلافها، واصفًا الكتاب بأنه” رحلة تنطلق من سفر مراده الاستكشاف، كالمراد من جميع الرحلات التي قادت كتابًا أو عشاق مغامرات إلى فضاءات متداخلة لا يمكن الوصف بينها في الوعي والتعبير.”. وقد أتى الكتاب في 144 ورقة من القطع المتوسط.

كما نشرت الدار كتاب ” قواعد الرحلة الأربعون” للكاتب والرحالة أحمد بن ناصر، وقد جاء الكتاب في 96 ورقة، وتصف الدار كتاب قواعد الرحلة الأربعون” بأنه خلاصة مدرسة في تأمل الذات، وفي اكتشاف مكامن قوّتها عبر السير إلى الأمكنة الداخلية للنفس البشرية..”.

كما نشرت الدار كتاب “أتبع وعل الشاعر” للإعلامي والشاعر صالح العامري، وهو نصوص أدبية في عنوانين، الأول “أسير مقتفيا أشباحي” والآخر تحت عنوان في “براثن الأحلام وطرائدها الوحشية”.

جدير بالذكر أن دار نثر انطلقت في مسقط مع مطلع العام المنصرم، وفي فبراير شاركت بأول إصدار لها في معرض مسقط الدولي للكتاب” قهوة في كل لقاء” لجامعه ومحرره حمود بن حمد الشكيلي. ومع بدء الدار عامها الثاني ستقدم في الأشهر القريبة القادمة 40 عنوانا، من بينها 26 إصدارا للجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وكتاب مترجم بالتعاون مع النادي الثقافي، وكتاب ” زهرة على السور العتيق” بالتعاون مع مبادرة القراءة نور وبصيرة، وهو كتاب عن مكتبة الندوة العامة ببهلا، الحائزة على جائزة الإنجاز الثقافي البارز في عام2018.