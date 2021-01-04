ملتقى عماني بحريني افتراضي في مجال أدب الأطفال واليافعين

مسقط ـ العمانية :

ينظم النادي الثقافي بالتعاون مع منصة Fw للتدريب عن بعد السبت المقبل (التاسع من يناير 2021) الملتقى العماني البحريني الافتراضي في مجال أدب الأطفال واليافعين وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة .

يتناول الملتقى العديد من القضايا والأمور المتعلقة بأدب الأطفال واليافعين من خلال جلستين سيتم في الجلسة الأولى والتي تبدأ الساعة العاشرة والربع صباحا الحديث عن موضوع صناعة أدب الطفل واليافعين بين معطيات الأمس ومستجدات المستقبل حيث ستتحدث في هذه الجلسة الدكتورة أنيسة فخرو والدكتورة أنيسة السعدون والدكتور عامر العيسري وسيدير الجلسة الباحث أحمد الراشدي وفي الجلسة الثانية والتي تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا سيتم تقديم قراءات تحليلية في مضمونات قصص الأطفال واليافعين حيث سيتحدث في هذه الجلسة الأديب إبراهيم سند والناقدة الدكتورة عزيزة الطائية والكاتبة لبابة الموسوية والمترجمة أزهار أحمد وتدير الجلسة الروائية شريفة بنت علي التوبية، وسيرافق الجلستين حوار مفتوح بين المشاركين والمتابعين للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمحاور الجلستين.

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