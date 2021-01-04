نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تنعى وفاة االموسيقار إلياس الرحباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة كارول سماحة، وفاة الموسيقار إلياس الرحباني، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "سماحة"" قائله: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا الياس_الرحباني شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".
يذكر أن الموسيقار إلياس الرحباني توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ83 عاما.