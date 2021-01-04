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كارول سماحة تنعى وفاة االموسيقار إلياس الرحباني

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة كارول سماحة، وفاة الموسيقار إلياس الرحباني، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سماحة"" قائله: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا ⁧الياس_الرحباني‬⁩ ‏شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا ⁧‫لبنان‬⁩ ‏أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ‏أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

يذكر أن الموسيقار إلياس الرحباني توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ83 عاما.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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