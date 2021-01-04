نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تنعى وفاة االموسيقار إلياس الرحباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة كارول سماحة، وفاة الموسيقار إلياس الرحباني، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سماحة"" قائله: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا ⁧الياس_الرحباني‬⁩ ‏شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا ⁧‫لبنان‬⁩ ‏أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ‏أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

يذكر أن الموسيقار إلياس الرحباني توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ83 عاما.