عبير صبري بصحبة محمد رمضان ورياض الخولي من كواليس "موسى"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بالصورة برفقة الفنان محمد رمضان والفنان رياض الخولي من كواليس مسلسل "موسى" ، وعلقت على الصورة قائله:" موسى رمضان 2021 بأذن الله ، النجم محمد رمضان والأستاذ الكبير رياض الخولي وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج العالمي محمد سلامة.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" شارك فيه شريف حافظ رمضان الماضي، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.