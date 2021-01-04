نشرة كورونا الفنية | وفاة إلياس الرحبانى متأثرا بالفيروس.. وإصابة مذيع لقاء رانيا يوسف

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

وفاة المسيقار إالياس الرحبانى متأثرا بفيروس كورونا

توفي الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من لحن للفنانة الكبيرة فيروز ، وقدم معها أعمالا خالدة كالتالي : " حنا السكران ، طير الوروار ، الأوضة المنسية ، قتلوني عيونا السود وبيني وبين ، جينا الدار ".

وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة ، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي ، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية

إصابة مذيع لقاء رانيا يوسف بفيروس كورونا