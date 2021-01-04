وفاة المسيقار إالياس الرحبانى متأثرا بفيروس كورونا
توفي الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من لحن للفنانة الكبيرة فيروز ، وقدم معها أعمالا خالدة كالتالي : " حنا السكران ، طير الوروار ، الأوضة المنسية ، قتلوني عيونا السود وبيني وبين ، جينا الدار ".
وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة ، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي ، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية
إصابة مذيع لقاء رانيا يوسف بفيروس كورونا
أعلن المذيع العراقى نزار الفاس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو مقدم برنامج "مع الفاس" والذي كان آخر لقاءاته التلفزيونية مع الفنانة رانيا يوسف والتي أثارت حالة من الجدل الواسع.
ويجرى نزار مسحة جديد بعد أيام قليلة من أجل التأكيد على نتائج المسحة سواء كانت سلبية أو إيجابية.
وكان نزار أشعل السوشيال ميديا بعد حلقته مع الفنانة رانيا يوسف التى وصفها البعض بأنها مثيرة للجدل بسبب تصريحاتها الجريئة حول مفاتنها وارتدائها الحجاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة كورونا الفنية | وفاة إلياس الرحبانى متأثرا بالفيروس.. وإصابة مذيع لقاء رانيا يوسف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.