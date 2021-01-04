على مركب.. علا رشدي توجه رسالة لمتابعيها

وظهرت علا رشدي بالصورة وهى على مركب داخل البحر وعلقت قائلة "قرارات العام 202‪1 الجديد لا يوجد قرار، فقط تنفس واسترخي ودعها تتدفق هذة المرة.. ربما يحدث شيء سحري.. من يعرف".

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.