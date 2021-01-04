نجوم الفن ينعون إلياس الرحبانى

وحرص عدد من نجوم الفن على نعى الرحبانى ونرصد لكم ابرزهم فى السطور التالية ..

الفنانة نور

نعت الفنانة اللبنانية نور عبر حسابها في إنستجرام وفاة الموسيقار الياس الرحباني الذي وافته المنيه اليوم عن عمر يناهز ال 83 عاما..

ونشرت نور صورة للراحل وعلقت: "رحل اليوم الموسيقار العظيم المبدع #الياس_الرحباني ، شكرًا لعطائك الكبير للفن اللبنانى، أعمالك باقية وخالدة... الله يرحمك".

المطربة كارول سماحة

نعت الفنانة كارول سماحه عبر حسابها بإنستجرام وفاة الموسيقار الياس الرحباني الذي وافته المنيه اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

ونشرت كارول سماحة صورة للراحل وعلقت قائلة: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا ⁧‫#الياس_الرحباني‬⁩ ‏شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا ⁧‫#لبنان‬⁩ ‏أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ‏أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

الشاعر امير طعيمة

نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة عبر حسابه بإنستجرام وفاة الموسيقار الياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

ونشر امير طعيمة صورة للراحل وعلق قائلا: "ذكريات كتير قوي حلوة كنت فيها الأب و الأخ و الصديق، هتوحشني ضحكتك يا راجل يا طيب، الموسيقار الكبير #الياس_الرحباني في ذمة الله".

المستشار تركى ال شيخ

نعى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الموسيقار إلياس الرحباني الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر قائلا "‏رحم الله الياس الرحباني".

شكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة ، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي ، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية .