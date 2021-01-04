يا ساتر وندمت على ارتدائه.. رد فعل قوى من رانيا يوسف وعبير صبرى على ارتداء الحجاب

ونرصد فى التقرير التالى رد فعل رانيا يوسف وعبير صبرى تجاه ارتداء الحجاب.
رانيا يوسف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".
وأضافت رانيا يوسف : من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات".
وتابعت رانيا : " أنا لم أر زوجات الشيوخ محجبات ".
عبير صبرى
تحل الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة".
وتتحدث عبير صبري خلال الحلقة، التي تذاع يوم الجمعة القادمة في تمام العاشرة مساءً، عن تجربتها في ارتداء الحجاب التي أقرت أنها ندمت على ارتدائه ولم تكن واثقة من تلك الخطوة وندمت أيضا على خلع الحجاب، وتكشف عن العقد التى تعرضت لها وبسببها لا تود الإنجاب وتحمل مسئولية أطفال.
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