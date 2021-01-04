يا ساتر وندمت على ارتدائه.. رد فعل قوى من رانيا يوسف وعبير صبرى على ارتداء الحجاب

أثارت كل من الفنانتين رانيا يوسف وعبير صبرى الجدل حول ارتداء الحجاب واختلفت الآراء فيما بينهما وكان لكل منهما رد فعل مختلف عن الأخرى.

ونرصد فى التقرير التالى رد فعل رانيا يوسف وعبير صبرى تجاه ارتداء الحجاب.

رانيا يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".

وأضافت رانيا يوسف : من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات". وتابعت رانيا : " أنا لم أر زوجات الشيوخ محجبات ".

عبير صبرى