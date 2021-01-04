خاص| حقيقة معاناة رانيا يوسف من كورونا بعد حوار الأزمة

حالة من الجدل المثار حول حقيقة إصابة الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد إعلان المذيع العراقي نزار الفاس الذى استضافها فى برنامجه العراقى "مع الفارس"، إصابته بالفيروس اللعين.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إنها بصحة جديدة، ولم تخالط المذيع العراقى نزار الفارس فى الفترة الحالية، والبرنامج تم تسجيل حلقاته فى 12 ديسمبر الماضى، وبالتالى كان قبل أن يعلن نزار إصابته.

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، "أنا حاليا بصحة جيدة، ولم أعانِ من إصابة وأقوم بتصوير الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" خاصة أنه يتم تصويره فى منتصف يناير الحالى".

وكانت الفنانة رانيا يوسف أثارت حالة من الجدل الواسع فور عرض الحلقة؛ بسبب تصريحاتها المثيرة، ولعل أبرزها الحديث عن مفاتنها، وارتداء الحجاب من عدمه.