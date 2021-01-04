رحل عازف الليل.. رابعة الزيات تنعى إلياس الرحباني

نعت الفنانة رابعة الزيات عبر حسابها بإنستجرام الموسيقار الياس الرحباني الذي وافته المنيه اليوم عن عمر ناهز 83 عاما.

ونشرت رابعة الزيات صورة للراحل وعلقت ك "رحل عازف الليل وقيثارة الحب والإبداع، آخر الثالوث الرحباني وما تبقّى من الحلم المؤجّل ،#وداعًا أيها المبدع الكبير كانت تليق بك الضحكات #الياس_الرحباني".

توفى الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من رحل للفنانة الكبيرة فيروز ، وقدم معها أعمالا خالدة كالآتي: "كنت وستظل مدرسة مختلفة معطائة.. لم يكن هنالك اطيب منك ولا اكثر منك موهبة .. كم تشرفت باني كنت اعرف فنان وانسان ومبدع متميز سابق عصره مثلك #الياس_الرحباني الله يرحمك أعزي اخويا غسان وكل أهلك وكل عائلتك الكبيرة كل الوطن العربي وكل فناني العالم لأنك كنت فنانا عالميا".

وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية.

ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني. والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».