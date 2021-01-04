وفي هذا السياق، قال محمد سليمان، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إن التعليقات الكوميدية المثارة على السوشيال ميديا مضحكة، لكن هناك شئ أعمق، وهو أننا نتعرض لثقافات مختلفة من خلال الدراما، لذلك يجب أن يكون لدينا درجة عالية من الوعي في التمييز بين هذه الثقافات، معلقًا: «في ناس كتير سألتني حول موافقتي بأن يكون للزوجة صديق بمثابة الأخ، على معرفة مسبقة به قبل الزواج»، مؤكدًا أن هذا يختلف من مجتمع لآخر وثقافة لأخرى.
وأضاف محمد سليمان، أن الأعمال الفنية تتعرض لكل الثقافات، ولابد للمشاهد أن يكون لديه درجة من الوعي وفلترة هذه الثقافات واختيار الأفضل منها وليس التقليد الأعمى، مشيرًا إلى أن الدراما تعرض نماذج موجودة بالفعل في الحياة، وعلى المشاهد أن يتفكر في هذه الثقافات والأفكار.
وحول الضجة التي أثارها المشهد، قال محمد سليمان: إنه سعيد بالضحة التي حدثت مجددًا حول المسلسل، مؤكدًا أن «هذا المساء» به دراما قوية استطاعت أن تحقق نجاح كبير فور عرض المسلسل قبل 3 سنوات، واستمر صدى هذا النجاح حتى الآن، مؤكدًا على حبه في العمل مع مخرج المسلسل تامر محسن؛ ولفت إلى أن تعليقات المحيطين به أخذت شكلًا كوميديًا بعد الضجة التي حدثت على السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ده هاني .. أول تعليق من الفنان محمد سليمان بعد ضجة السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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