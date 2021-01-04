تليفون صغير منك طمنى عليك ... حكيم يشارك متابعية بصورة له | شاهد

نشر الفنان الشعبي حكيم صورة له ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حكيم على الصورة قائلا " تليفون صغير منك طمنى عليك .. تليفون صغير ياللى وحشتنى عينيك ".

و كان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم.

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.