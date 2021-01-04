شكرًا لعطائك الكبير.. لطيفة تنعى إلياس الرحباني

نعت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بإنستجرام الموسيقار الياس الرحباني الذي وافته المنيه اليوم عن عمر ناهز 83 عاما.

ونشرت لطيفة صورة للراحل وعلقت: "رحل اليوم الموسيقار العظيم المبدع #الياس_الرحباني ، شكرًا لعطائك الكبير للفن اللبنانى، أعمالك باقية وخالدة... الله يرحمك".

توفي الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، وقدم الراحل مع الفنانة الكبيرة فيروز أعمالا خالدة وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة ، وقدم أكثر من 2500 عملا غنائيا، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية .

ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني.

والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».