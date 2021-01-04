تامر حسنى يحيى حفل افتتاح بطولة العالم لـ كرة اليد.. تفاصيل

اختار الاتحاد المصري لكرة اليد، النجم تامر حسني لإحياء حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد وتم الاتفاق أيضًا معه علي تقديم أغنية جديدة للبطولة المقرر إقامتها يوم 13 يناير بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وحققت أغنية " نسيانك صعب أكيد" التي قدمها الفنان تامر حسني لايف خلال حفل رأس السنة ، أكثر من ربع مليون مشاهدة في اقل من يومين عبر موقع يوتيوب.

اغنية " نسيانك صعب أكيد" للفنان هاني شاكر، وحرص تامر حسني على اعادة تقديمها معلقا :"" استاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير و لسه بتعلم مبسوط من قلبى ان ادائي عجبك ، واللى مايعرفش قصتى مع الاغنية دى زمان مكانش اى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من اكبر لجنة استماع فى مصر ،من خلال اغنية يختارها المطرب و سيحدد مصيره بعدها يصلح ام لا ".

وأضاف :"واخترت انا اغنيه نسيانك صعب من حبى فيها و حبى فى استاذ هانى و الحمدلله اجازتنى اللجنة من اول ٤ جمل فى الاغنية و من يومها بعتبرها وش الخير عليا".

وكان هاني شاكر اشاد بأداء تامر حسني للاغنية قائلا :"‎حبيبي واخويا الجميل تامر حسني احسنت جدا في غنوه نسيانك صعب اكيد ادائك رائع واحساسك اروع ياحبيبي".