بعد أزمة القاضية ممكن.. طارق الشيخ يطرح أغنية السادة الكرام

طرح المطرب طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "السادة الكرام" عبر قناته على موقع يوتيوب.

الأغنية من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتعرض طارق الشيخ لأزمة بسبب اغنية "القاضية ممكن" التى قدمها بعد نهائى افريقيا.

وقال الشيخ، إنه يعشق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم أنه يشجع نادي الزمالك.

وأكد طارق الشيخ في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لو شفت الخطيب هتصور معاه رغم زملكاويتي".

وتابع: "يجب أن نقضي على التعصب نهائيًا ولم أقصد مضايقة أي مشجع".

وأدى طارق الشيخ خلال حواره مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» خلال برنامج «لايڤ من الدوبلكس» أغنية على ألحان كتاب حياتي يا عين لـ الفنان الراحل حسن الأسمر، وكانت الأغنية تتحدث عن لقاء الأهلي والزمالك فى النهائي الأفريقي.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_الشيخ بعد غناء للنادي الأهلي ولهدف أفشه في شباك نادي الزمالك أثناء استضافته مع أبلة فاهيتا.