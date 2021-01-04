دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج " هانى " بسبب مشهد في مسلسل "هذا المساء" للفنانة أروى جودة والفنان اياد نصار والفنان محمد سليمان . وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني يجتاح تويتر .. تعرف على السبب | فيديوهات وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.