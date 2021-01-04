المطربة وعد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

نشرت المطربة الخليجية وعد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت وعد : "الحمد الله على كل حال تأكدت إصابتي وطلعت النتيجة (Positive) دعواتكم. وكان آخر ألبومات وعد بعنوان "ويلى احبك" والذى حقق نجاحا كبيرا.

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