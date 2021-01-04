أحمد جمال سعيد يواصل تصوير "الدايرة".. ويستعد لبطولة "حلوة الدنيا سكر"

يواصل الفنان الشاب أحمد جمال سعيد تصوير دوره في العمل الدرامي "الدايرة" الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، على أن ينتهي من تصوير دوره بالكامل في العمل خلال أيام قليلة.

من جانبه قال أحمد جمال سعيد: يتبقى لي 4 أيام تصوير فقط وأنتهي من تصوير دوري بالكامل في مسلسل "الدايرة" الذي سعدت بالعمل فيه خاصة وأنه يقدم حبكة درامية جديدة ومختلفة أتمنى أن تنال اعجاب المشاهدين.

وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل تصوير دوره في بطولة إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أمام الفنانة الشابة "هنا الزاهد" وهو العمل الدرامي المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وعبر جمال عن سعادتة البالغة للمشاركة في مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يحاول دائما أن ينوع في الأدوار التي يقدمها لكي يقدم للجمهور أعمالا فنية مميزة ترضيهم.

مسلسل "الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشاد.

أما "حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل تدور فكرته في 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد فى جميع القصص بأحداث المسلسل.