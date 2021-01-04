ده هاني.. 5 معلومات عن الفنان محمد سليمان بعد المشهد المثير في هذا المساء

اجتاحت حالة كبيرة من الجدل، السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وبعد 3 سنوات من عرض مسلسل «هذا المساء»، بعدما تداول النشطاء مشهدًا من المسلسل، ظهرت فيه الفنانة أروى جودة (نائلة)، مع صديقها هاني (الفنان محمد سليمان)، وتصطحبه إلى خارج غرفتها، بينما يدخل عليهما زوج الأولى أكرم (إياد نصار)، منفعلًا من تواجد الصديق، لترد عليه الزوجه: «ده هاني».

ويرصد «دوت الخليج» فيما يلي أبرز معلومات عن محمد سليمان، صاحب شخصية هاني:

- ولد محمد سليمان بمدينة القاهرة في عام 1977.

- درس محمد سليمان في الكونسرفتوار حتى المرحلة الثانوية، وله تجارب تمثيلية محدودة في صغره.

التحق محمد سليمان بعد ذلك بكلية التجارة، ثم عمل مرشدا سياحيا وفي مجال اﻹعلانات.

- كان أول ظهور لـ محمد سليمان كموديل في إحدى الإعلانات، ثم شارك للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم «7 ورقات كوتشينة».

- تعددت أعمال محمد سليمان، بعد ذلك ومن أشهرها في السينما: (فتح عينيك، عمر وسلمى)، وفي الدراما: (من أطلق الرصاص على هند علام، وعادت القلوب).