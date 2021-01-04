تركي آل الشيخ ينشر لحنا موسيقيا من إبداعات إلياس الرحباني

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية مقطوعة موسيقية من تأليف الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني.

وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه بتويتر على الفيديو قائلا "‏من إبداعات إلياس الرحباني".

توفي الفنان الموسيقار إلياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من رحل للفنانة الكبيرة فيروز، وقدم معها أعمالا خالدة كالتالي: "حنا السكران، طير الوروار، الأوضة المنسية، قتلوني عيونا السود وبيني وبين، جينا الدار ".

وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية.

ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني.

والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».