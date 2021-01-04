بوسني .. همام إبراهيم يطرح أغنيتة الجديدة

طرح الفنان العراقي همام إبراهيم أغنية جديدة تحمل اسم "بوسني" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. الأغنية من كلمات قصي عيسى وألحان علي بدر وتوزيع وميكس وماستر كرم الرسام أما التصميم لمهند الظفيري والإنتاج للمولى بروداكشن تحت إشراف سمير المولى. جدير بالذكر ان همام قد شارك للمرة الرابعة على التوالي في مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الأوبرا المصرية في القاهرة الذي أقيم خلال جائحة كورونا الذي لاقى صدى واسعا وحضورا لافتا.

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