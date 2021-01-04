ماتخافش يا باشا ده هاني.. محمد هنيدي يسخر من مشهد هذا المساء.. شاهد

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمشهد من فيلمه الشهير «وش اجرام»، ظهر فيه يضبط زوجة تخون زوجها خلال أحداث الفيلم، وعلق قائلًا: «ماتخافش ياباشا ده هاني»، ساخرًا بطريقة كوميدية من مشهد مسلسل «هذا المساء» المثير للجدل.

وكانت حالة كبيرة من الجدل، قد اجتاحت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد 3 سنوات من عرض مسلسل «هذا المساء»، حيث تداول النشطاء مشهدًا من المسلسل، ظهرت فيه الفنانة أروى جودة (نائلة)، مع صديقها هاني (الفنان محمد سليمان)، وتصطحبه إلى خارج غرفتها، بينما يدخل عليهما زوج الأولى أكرم (إياد نصار)، منفعلًا من تواجد الصديق، لترد عليه الزوجه: «ده هاني».

وجمع المشهد أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هاني" عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي. وعندما تنتاب أكرم الهيستريا متسائلًا عن سبب وجوده فى الدور العلوى، يخبره هاني أنه كان يضع الطفلين في الفراش، ليصيب أكرم الجنون قائلا "والمفروض أصدق الكلام ده" لترد عليه "نائلة" قائلة "في إيه يا أكرم أنت اتجننت.. ده هاني"!. وعلقت الفنانة أروى جودة بنشرها بعض الكوميكس عبر خاصية استورى بـ حسابها الشخصى عبر انستجرام.

وفي هذا السياق، قال محمد سليمان، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إن التعليقات الكوميدية المثارة على السوشيال ميديا مضحكة، لكن هناك شئ أعمق، وهو أننا نتعرض لثقافات مختلفة من خلال الدراما، لذلك يجب أن يكون ليدنا درجة عالية من الوعي في التمييز بين هذه الثقافات، معلقًا: «في ناس كتير سألتني حول موافقتي بأن يكون للزوجة صديق بمثابة الأخ، على معرفة مسبقة به قبل الزواج»، مؤكدًا أن هذا يختلف من مجتمع لآخر وثقافة لأخرى. وأضاف محمد سليمان، أن الأعمال الفنية تتعرض لكل الثقافات، ولابد للمشاهد أن يكون لديه درجة من الوعي وفلترة هذه الثقافات واختيار الأفضل منها وليس التقليد الأعمى، مشيرًا إلى أن الدراما تعرض نماذج موجودة بالفعل في الحياة، وعلى المشاهد أن يتفكر في هذه الثقافات والأفكار. وحول الضجة التي أثارها المشهد، قال محمد سليمان: إنه سعيد بالضحة التي حدثت مجددًا حول المسلسل، مؤكدًا أن «هذا المساء» به دراما قوية استطاعت أن تحقق نجاح كبير فور عرض المسلسل قبل 3 سنوات، واستمر صدى هذا النجاح حتى الآن، مؤكدًا على حبه في العمل مع مخرج المسلسل تامر محسن؛ ولفت إلى أن تعليقات المحيطين به أخذت شكلًا كوميديًا بعد الضجة التي حدثت على السوشيال ميديا.

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