أخبار رانيا يوسف| تسريب صوتي جديد في أزمة الحجاب.. حقيقة إصابتها بكورونا

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على مدار الساعات الماضية بعد أزمة تصريحاتها عن الحجاب.. من أبرزها

تسريب صوتي لـ رانيا يوسف يؤكد تصريحاتها عن الحجاب

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021؛ بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على أمر تعمدها إظهار مفاتنها خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار فرنسيس ببرنامجه "مع الفارس" بقناة الرشيد العراقية.

وقد حصل "دوت الخليج" على تسجيل صوتي مسرب لـ رانيا يوسف تؤكد فيه تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، وقالت: "عمرى ما هندم على الحوار ده، كان لطيف، وحاولت أكون على طبيعتي وعفوية".

وأضافت رانيا يوسف: "كنت متخوفة من سؤالي عن الحجاب بسبب العقليات المتخلفة المظلمة التي تعيش بيننا، ولا تتقبل الرأي الآخر، لكن طظ في أي حد".

حقيقة معاناة رانيا يوسف من كورونا بعد حوار الأزمة

حالة من الجدل المثار حول حقيقة إصابة الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد إعلان المذيع العراقي نزار الفاس الذى استضافها فى برنامجه العراقى "مع الفارس"، إصابته بالفيروس اللعين.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إنها بصحة جديدة، ولم تخالط المذيع العراقى نزار الفارس فى الفترة الحالية، والبرنامج تم تسجيل حلقاته فى 12 ديسمبر الماضى، وبالتالى كان قبل أن يعلن نزار إصابته.

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، "أنا حاليا بصحة جيدة، ولم أعانِ من إصابة وأقوم بتصوير الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" خاصة أنه يتم تصويره فى منتصف يناير الحالى".