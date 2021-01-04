أخبار رانيا يوسف| تسريب صوتي جديد في أزمة الحجاب.. حقيقة إصابتها بكورونا

نشر موقع دوت الخليج عددا من الأخبار عن الفنانة
على مدار الساعات الماضية بعد أزمة تصريحاتها عن الحجاب.. من أبرزها
تسريب صوتي لـ رانيا يوسف يؤكد تصريحاتها عن الحجاب
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021؛ بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.
وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على أمر تعمدها إظهار مفاتنها خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار فرنسيس ببرنامجه "مع الفارس" بقناة الرشيد العراقية.
وقد حصل "دوت الخليج" على تسجيل صوتي مسرب لـ رانيا يوسف تؤكد فيه تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، وقالت: "عمرى ما هندم على الحوار ده، كان لطيف، وحاولت أكون على طبيعتي وعفوية".
وأضافت رانيا يوسف: "كنت متخوفة من سؤالي عن الحجاب بسبب العقليات المتخلفة المظلمة التي تعيش بيننا، ولا تتقبل الرأي الآخر، لكن طظ في أي حد".
حقيقة معاناة رانيا يوسف من كورونا بعد حوار الأزمة
حالة من الجدل المثار حول حقيقة إصابة الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد إعلان المذيع العراقي نزار الفاس الذى استضافها فى برنامجه العراقى "مع الفارس"، إصابته بالفيروس اللعين.
وقالت الفنانة رانيا يوسف، فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إنها بصحة جديدة، ولم تخالط المذيع العراقى نزار الفارس فى الفترة الحالية، والبرنامج تم تسجيل حلقاته فى 12 ديسمبر الماضى، وبالتالى كان قبل أن يعلن نزار إصابته.
وأضافت الفنانة رانيا يوسف، "أنا حاليا بصحة جيدة، ولم أعانِ من إصابة وأقوم بتصوير الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" خاصة أنه يتم تصويره فى منتصف يناير الحالى".
أول تعليق من رانيا يوسف على أزمة تصريحاتها عن الحجاب
رفضت الفنانة رانيا يوسف التعليق على الهجوم الذي تتعرض له اليوم بعد أزمة تصريحاتها عن الحجاب والتي تم تداولها اليوم بشكل واسع بين رواد السوشيال ميديا.
وقالت رانيا يوسف لـ دوت الخليج: لا تعليق .. شكرا".
كانت الفنانة رانيا يوسف، تصدرت أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وذلك أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".
يا ساتر وندمت على ارتدائه.. رد فعل قوى من رانيا يوسف وعبير صبرى على ارتداء الحجاب
ثارت كل من الفنانتين رانيا يوسف وعبير صبرى الجدل حول ارتداء الحجاب واختلفت الآراء فيما بينهما وكان لكل منهما رد فعل مختلف عن الأخرى.
ونرصد فى التقرير التالى رد فعل رانيا يوسف وعبير صبرى تجاه ارتداء الحجاب.
رانيا يوسف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".
وأضافت رانيا يوسف : من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات".
وتابعت رانيا : " أنا لم أر زوجات الشيوخ محجبات ".
بعد تصريحاتها الأخيرة عن مفاتنها.. أبرز أزمات رانيا يوسف
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.
وعلقت الفنانة رانيا يوسف، على أمر تعمدها إظهار مفاتنها خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار فرنسيس ببرنامجه "مع الفارس" بقناة الرشيد العراقية.
وقالت رانيا يوسف:"مفاتني جميلة، وشفت نفسي قبل ما أطلع في المرايا وشفتها حلوة"،ليه لما يكون عندي حاجة حلوة ما أظهرهاش، وأما بنعمة ربك فحدث".
ونستعرض في التقرير التالي أزمات في حياة رانيا يوسف :.
_في مفاجأة من العيار الثقيل، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مع ابنتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والابنة ترتدي فستان الأم الشهير (بدون بطانة).
الجمهور تفاجأ بحضور رانيا حفل ختام الجونة السينمائي، بظهور ابنتها بالفستان الذي أحدث ضجة كبيرة وقتها والشهير بـ فستان البطانة، الذي ارتدته "رانيا" في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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