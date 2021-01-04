حمادة هلال يشارك صورة له مع زوجته.. ويعلق: يارب يشفي ويحفظك ويباركلي فى عمرك

نشر الفنان حمادة هلال صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وعلق حمادة هلال قائلا "يارب يشفي ويحفظك ويباركلي فى عمرك ياحتة من قلبي ياام عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبه الحنينه بنت الاصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى". اقرأ أيضا: وطرح حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب. وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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