مدير دار الأوبرا السورية: كنا نعد مع الرحباني لحفل في دمشق

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مدير عام دار الأوبرا في سوريا أندريه معلولي أن الراحل إلياس الرحباني كان قد وافق على دعوة لإقامة حفل في دمشق إلا أن ظهور وباء كورونا حال دون ذلك.

وأوضح معلولي في حوار أجرته معه RT أن الرحباني تلقى دعوة رسمية منه بصفته مديرا للدار، إلا أن الأوضاع العامة، وخاصة انتشار فيروس كورونا أدى إلى تأجيل ذلك.

وأضاف أنه كانت تجري اتصالات مؤخرا لتجديد ذلك المشروع، وتمت مناقشته مع الفنان غسان الرحباني (نجل إلياس الرحباني)، بهدف تقديم حفل عن أعمال إلياس في مسرح دار الأوبرا في دمشق.

وكان معلولي نشر عبر صفحته الشخصية صورا توثق لحظة تقديم الدعوة للرحباني.