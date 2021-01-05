حكيم يتألق بإطلالة شبابية في أحدث ظهور له

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "حكيم" في الصورة يرتدي قميص باللون الأبيض، وعلق على الصورة قائلا "تليفون صغير منك طمنى عليك.. تليفون صغير ياللى وحشتنى عينيك ".

وكان قد نشر الفنان الشعبي حكيم مقطع فيديو جديد بصحبة الفنان أحمد عدوية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حكيم، قائلا: " أستاذي اللي لسه بتعلم منه لحد النهارده اتشرفت بوجودي معاه واطمنت عليه وهيفضل عدويه قيمة وقامة كبيرة في الفن الشعبي وانا كنت قاعد جنبه باخد الدرس ربنا يديك الصحة ويطولنا في عمرك يا احسن فنان في الدنيا".

في سياق منفصل، كان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم.

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

