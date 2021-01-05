إصابة المطربة وعد بفيروس "كورونا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت المطربة وعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". وكتبت عبر حسابها: "الحمد لله على كل حال تأكدت إصابتي وطلعت النتيجة Positive دعواتكم".

كانت وعد، أعلنت إصابة ابنتها في شهر يوليو الماضي بالفيروس خلال الجائحة الأولى للفيروس، وأعلنت عن النبأ من خلال خاصية "ستوري" لحسابها على "إنستجرام".

وكتبت: "حبيبتي بنتي جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكِ قادر يا كريم".