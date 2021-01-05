محمد رمضان يشوق الجمهور لمسلسله "موسى" بعد عودته للتصوير.. بالصورة

محمد رمضان شوق الجمهور إلى مسلسله الجديد "موسى" اليوم بعد العودة إلى التصوير، ونشر صورة جديدة من كواليس العمل وكشف بها عن ملامح شخصيته في المسلسل.

محمد رمضان يكشف ملامح شخصيته في "موسى"

وأعلن الفنان محمد رمضان عودته إلى تصوير مسلسله "موسى" بعد فترة توقف عن التصوير في الفترة الأخيرة، ونشر صورة له من المسلسل مع المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبد الرحمن، واحتفل صناع العمل بالعودة إلى التصوير بقالب حلوى كبير حمل صورة محمد رمضان في المسلسل، والذي سينافس به محمد رمضان في موسم رمضان 2021.

محمد رمضان يشوق الجمهور لمسلسله "موسى"

وشوق محمد رمضان الجمهور إلى المسلسل من خلال الصورة الجديدة من الكواليس، والتي كشف بها عن ملامح شخصيته والإطلالة التي سيظهر بها، والتي تنتمي إلى الصعيد المصري، وظهر مرتدياً الجلباب الصعيدي وأطلق لحيته وشاربه، وعلق على الصورة قائلاً:" بعد ٩٦يوم موعدنا بإذن الله مع موسى كتابة المؤلف الكبير ناصر عبد الرحمن و إخراج العبقري محمد سلامة انتاج سينرجي".

ومن المتوقع ان تدور قصة مسلسل "موسى" في فترة التسعينيات في الصعيد، وقال رمضان في تصريحات سابقة له إن مسلسله الجديد أقرب إلى القصة الشهيرة "خط الصعيد"، والتي قدمها عادل إمام من قبل في فيلمه الكوميدي "احترس من الخط"، ومن المتوقع أن يقدم محمد رمضان قصة شبيه حول عالم تجارة السلاح في الصعيد، وانضم عدد كبير من النجوم إلى المسلسل وعلى رأسهم الفنانة سمية الخشاب والفنانين صبري فواز وسيد رجب، وكذلك الفنان منذر رياحنة ورياض الخولي وإيمان العاصي وفريدة سيف النصر وعارفة عبد الرسول وعبير صبري وغيرهم، واعتذر الفنان باسم سمرة عن العمل بعد تعاقده معه مؤخراً.

محمد رمضان يحتفل بالعام الجديد بأغنية "يلا بينا"

واحتفل محمد رمضان بالعام الجديد بطرح فيديو كليب جديد لأغنية "يلا بينا"، والتي طرحها على يوتيوب في أول لحظات 2021، وذلك بعدما طرح في 2020 عدة أعمال غنائية حققت نجاح كبير مثل "رايحين نسهر" و "أنا جدع" و"يا حبيبي" وغيرها، وينافس رمضان هذا العام في موسم رمضان بمسلسل "موسى" بعد تقديمه العام الماضي مسلسل "البرنس".