فن ومشاهير

فنانة شهيرة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد استئصال ثدييها

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة العُمانية فخرية خميس، تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنه تم استئصال ثدييها إثر إصابتها بأورام سرطانية.

وأكدت الفنانة العمانية في منشور عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أنه "تم إجراء عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط، وإزالة الثديين في مستشفى مسقط الخاص".

وأضافت:"سأستكمل معهم خطة العلاج كما بدأتها بحسب ما يرونه بعد إجراء الاستئصال الأخير، وكما أخبرتني الدكتورة الغالية سعاد الخروصي سابقًا بعد العملية ربما احتاج لجرعات كيميائية أو البدأ في الإشعاع ومن ثم يتبع ذلك العلاج المناعي".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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