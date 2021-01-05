شاهد .. نوال الزغبي بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحدث إطلالتها من البيت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نوال الزغبي، على صورتها، موجهة رسالة لمتابعيها،: " احفظ مشاعرك لشخص يهتم".

وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، حيث تألقت بارتداء بنطلون أسود وبلوفر باللون الرمادي، وأكملت الطلة بـ"لوك ميك اب" يبرز جمال عيونها.

وسبق أن أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بدء تصوير أغنية سينجل باللهجة المصرية مع حلول العام الجديد.

وغرّدت نوال الزغبي قائلة: "اوّل أسبوع من السنة الجديدة ٢٠٢١ رح تتصوّر اوّل سينجل مصري".

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن أخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.