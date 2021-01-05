بعد طرح كليبه الجديد.. محمد عابدين يخضع لجلسة تصوير

خضع المطرب محمد عابدين، لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير بسام رمضان، بعد طرح كليبه الجديد «أنا السند» من الحان كامل الجندي وكلمات خالد ماجد. وشارك فريق العمل بسام رمضان بالتصوير الفوتوغرافي والمخرج أحمد حمدي ومساعد الاخراج مصطفي عصام مصور فيديو محمد مصطفي، وميكينج مصطفي حسام، وديكور ساره هشام. وقدم بسام رمضان لوحه فنيه متميزه باختيار أفكار مختلفه بالتقاط الصور أثناء تصوير الكليب بطريقته الاحترافية باهتمامه بالإضاءة المتناسقة طرديا مع عدسته والكشف عن اكتر من زاويه.

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