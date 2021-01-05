في عيد ميلاد مطرب عبد الباسط حمودة.. تعرف على أهم أعماله

يحتفل الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة اليوم بعيد ميلاده الـ65، حيث ولد بـ "أبو قير" بالاسكندرية في 5 يناير عام 1955.
وفي عام 2010 صدر له البومه "سلفني ضحكتك" واشتهر الالبوم بأغنية "الدنيا جري لها ايه"، و"الجو الهادئ"، و"ادفع نص عمري".
وفي نفس العام شارك الفنانة سميرة احمد في مسلسل ماما في القسم، كما شارك نيكول سابا في اغنية مفيش مستحيل عام 2013.
وأخيرا شارك في فيلم "الباب يفوت أمل" مع الفنان شريف سلامة والفنانة درة، حيث قام مع الفنانة سالي خليل بغناء الاغنية الدعائية للفيلم وهي "الحب ولع في الدرة" من كلمات عزيز الشافعي وإخراج أسامة عبد الهادي
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