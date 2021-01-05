وفاء عامر تنضم لحملة "لا للإهانة" برفقة بسمة وهبة

انضمت الممثلة وفاء عامر إلى حملة "لا للإهانة"، التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، للحد من ظاهرة إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت وفاء عامر مع بسمة وهبة في فيديو وهما ترتديان الكمامات الطبية عبر "انستجرام ".
وقالت وفاء عامر: "كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة ساغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه".
وردت بسمة: "مش عشان إحنا شخصيات عامة نقبل الإهانة"، لترد عليها الفنانة وفاء عامر مرة ثانية، مطالبة الشخصيات العامة بالانضمام إلى هذه الحملة.
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